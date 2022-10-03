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Готовы согласовывать цели для атак. Украина снова попросила предоставить ATACMS, - CNN

Фото: Украина снова попросила предоставить ATACMS (army mil)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут атаковать ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украинское правительство предлагает США полную и постоянную видимость перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически дает Штатам возможность запрещать удары по территории РФ", - говорится в сообщении.

Представитель украинской стороны заявил, что уже описаны конкретные цели для атаки на оккупированной территории. По его словам, категория целей ясна и не меняется. Речь идет о логистических путях, аэродромах, авиабазах и складах оружия на юге и востоке Украины, включая оккупированный Крым. Также такие ракеты позволили бы Украине поражать места запусков иранских дронов.

"В Белом доме считают, что Украине достаточно систем залпового огня HIMARS и стоит сосредоточиться именно для них. Сам факт согласования ATACMS может считаться Россией как пересечение красных линий, а также от них немного пользы и много рисков", - добавили напоследок.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.

Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.

Напомним, что ранее Украина призвала предоставить современные боевые танки и ракеты ATACMS из-за желания россиян провести "референдумы" на оккупированных территориях.

Также стало известно, что Украина пригласила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.

Но Соединенные Штаты пока не склонны передавать Украине ракеты ATACMS.

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