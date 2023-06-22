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Готовы поддерживать дальше. Украина уже получила от Литвы помощь на 1 млрд евро

Фото: Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Общая военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы Украине достигла 1 миллиарда долларов евро. Это составляет 1,42% ВВП на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Армонайте вместе с министром иностранных дел Соединенного Королевства Джеймсом Клеверли и министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем Радманом обсудили важность конференции по восстановлению Украины.

"Участие в этой конференции дает возможность не только выразить политическую позицию, но и встретиться с представителями бизнеса и обсудить очень специфические потребности Украины и дальнейшую работу по восстановлению", - сказала Армонайте.

По ее словам, это крайне важно, ведь без участия частного бизнеса и организаций восстановление Украины стало бы практически невозможным. Она сказала, что для восстановления современной, устойчивой и инновационной Украины крайне важно сосредоточиться на инновациях и цифровизации, где Украина уже имеет прочный фундамент и обеспечивает надлежащее функционирование технологий даже в военное время.

Какую помощь Украине Литва уже оказала и чем еще планирует помогать

Литва уже реализует проекты реконструкции инфраструктуры в Украине. Один из них уже завершен - модульный городок в Бородянке (Киевская область), который уже передан украинцам, он предназначен для 36 семей, потерявших жилье.

Литва стремится восстановить пострадавшую от взрывов школу в Бородянке и заботится о ремонте детского сада в Ирпене (Киевская область). Ожидается, что работы будут завершены этой осенью.

Литва также начала модернизацию электрораспределительной сети в Николаеве.

"Все проекты имеют общую рабочую группу и Литва тесно сотрудничает с украинскими партнерами. Литва также готова помочь украинскому ІТ- и технологическому секторам, поделиться своими компетенциями в области цифровизации ряда секторов", - сказала министр.

Помощь от Литвы

Литва выделит 6 млн евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет оказываться совместно с другими европейскими странами.

Литва направила гуманитарную помощь Украине из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о финансовой помощи и не только.

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