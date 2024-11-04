Готовы дополнять. При каких условиях Украина может изменить свой мирный план

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Мирный план

Стоит заметить, что о подготовке Украиной мирного плана стало известно еще после первого саммита мира. Мирный план будет содержать пути реализации каждого из пунктов формулы мира.

Реализацию пунктов Украина согласовывает с другими странами на специальных тематических конференциях. По состоянию на сегодня таких конференций прошло уже девять. По итогам каждой из них участники согласовывают итоговые коммюнике

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, мирный план должны подготовить в ноябре.

Мирный план планируют представить России на втором саммите мира, сроки проведения которого неизвестны. Пока что представители Кремля неоднократно заявляли, что страна-агрессор не будет принимать участие в такой инициативе Киева.

Условия для дополнений

На фоне появления китайско-бразильской "альтернативы" формуле мира президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он готов к дополнению мирного плана пунктами, которые предложат другие страны.

Он отмечал, что предложения других стран должны быть основаны на Уставе ООН и помочь достичь прекращения боевых действий. Только в таком случае Украина готова к корректировке своего плана.

"Мы готовы, мы очень открыты. Но, когда они (речь о Бразилии и Китае - ред.) услышали, что я готов, они сказали, что Украина хочет только свой план. Нет", - отмечал недавно глава украинского государства.

Также Зеленский допускал, что Украина может создать совместный мирный план с другими странами.

Как объяснял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, если Украина интегрирует предложения Китая, Бразилии, Южной Африки и других стран в свою инициативу, тогда она получит еще больше поддержки.