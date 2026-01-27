Евро уже по 51 гривне: как обменники реагируют на рекордный курс

Главное:

курс евро в обменниках вырос на 4 копейки - 51,46 гривен , доллар - 43,37 гривен.

самый высокий курс евро сегодня в Monobank.

на межбанке вчера курс евро рекордно вырос - 37-40 копеек - до 51,03-51,09 гривен.

Фото: курс валют на 27 января (инфографика РБК-Украина)

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 27 января вырос по сравнению с 26 января на 4 копейки и достиг 51,46 гривен. Средний курс покупки валюты Еврозоны вырос на 6 копеек - до 50,71 гривны.

По состоянию на утро 27 января средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,37 гривен. В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,80 гривны (-0,06 гривен по сравнению с 26 января).

Стоимость евро в банках

В четырех наибольших банках за количеством клиентов-физлиц ("ПриватБанк”, Monobank, "Ощадбанк" и "Райффайзенк Банк Украина”) курсы продажи евро находятся на уровне 51,25-51,52 гривен, наивысший в Monobank.

Курсы покупки евро в этих банках находятся в диапазоне - 50,40-50,80 гривен.

Курс на межбанке

Стоимость евро к концу торгов 26 января на межбанковском рынке выросла на 37-40 копеек - до 51,03-51,09 гривен (покупка-продажа), а курс доллара снизился на 15-17 копейки -до 42,96-43,01 гривен.