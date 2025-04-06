Наличный доллар подешевел: НБУ пояснил ситуацию на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в марте 2025 года упал на 0,5% до 41,62 гривен.

За год доллар подорожал на 6,9%. А за последние три года (с февраля 2022 года) курс вырос на 46,1%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).

Комментарий НБУ

Как отметили в НБУ (Макроэкономический и монетарный обзор за апрель 2025 года), росту предложения иностранного валюты в марте способствовали: относительно устойчивая ситуация с экспортом, конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов.

Также снизился чистый спрос на наличную валюту со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий. В результате сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты сократилось до 2,6 млрд долларов, говорится в обзоре.

Средний официальный курс гривны к доллару в марте укрепился, а разница с наличным упала до 0,1%, добавили в НБУ.

Спрос на валюту

По данным НБУ, в марте сократился спрос на валюту как на наличном, так и на безналичном рынке. В частности, украинцы купили в банках 720 млн долларов. Объем покупки упал на 24,9% по сравнению с февралем.

НБУ в марте 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,608 млрд долларов. Это на 14,8% меньше, чем в феврале.

В течение марта официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,20-41,70 грн/доллар. В итоге за март курс доллара упал на 4 копейки - с 41,51 грн/доллар до 41,47 грн/доллар. Доллар дешевеет третий месяц подряд.