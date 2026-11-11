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В Яготине дрон попал в территорию лицея, в нем находились дети

12:59 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Яготина (tkachenkotymur)

Вражеский дрон попал в территорию лицея в Яготине Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимура Ткаченко, начальника КОГА.

"Это обычное заведение для детей, нет никакого военного смысла", - отметил Ткаченко.

По его словам, попадание произошло буквально полчаса назад. В тот момент в укрытии находились 171 ребенок, а также учителя и работники заведения.

В настоящее время спасатели завершают тушить пожар на территории лицея. После этого начнут приводить ее в порядок.

Взрыв повредил и имущество рядом со школой: автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах.

Там тоже работают все необходимые службы.

Напомним, ночью 11 ноября россияне ударили реактивными дронами по объекту "Группы Нафтогаз" в Днепропетровской области.

На территории предприятия возник масштабный пожар и повреждено оборудование, а работники успели укрыться в укрытиях.

Также мы писали, что в Голосеевском районе Киева после падения дрона вспыхнул пожар.

Взрывная волна повредила автомобиль, есть пострадавший человек.

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