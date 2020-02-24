Держава може закупити додаткові "швидкі" за рахунок зниження цін, - "Автоспецпром"

Держава може закупити додаткові автомобілі швидкої допомоги внаслідок зниження цін на них компанією "Автоспецпром". Про це заявив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкин в інтерв'ю delo.ua, передає РБК-Україна.

"У порівнянні з минулим роком ми змогли знизити ціну на нашу продукцію в середньому на 18%! І внаслідок цього, в тому числі, в бюджетах сьогодні є вільні гроші, які дозволяють закупити більше "швидких", ніж планувалося. В якомусь регіоні на 10 машин більше, в якому на 7", - сказав Коморкин.

Він також додав, що сьогодні компанія пропонує найнижчу ціну на автомобілі швидкої допомоги в Україні.

При цьому всі комплектуючі та елементи купують безпосередньо у виробників, або в офіційних дилерів. Понад 60% цієї номенклатури виробляється в Україні.

"Ми ніколи не економимо на комплектуючих! Це наш принцип. Але ми все одно шукаємо українські аналоги всіх комплектуючих і, якщо вони відповідають вимогам, замовляємо їх. Якщо хочете, це наша ідеологія. Ми самі - виробники й розуміємо, що держава повинна мати власне виробництво, бізнес повинен отримувати замовлення, повинні створюватися робочі місця, платити податки", - додав Коморкин.

За словами фахівця, сучасна "швидка" сьогодні складається з близько 3 тисяч деталей від кріплень до обладнання.

"Та багато ми придумали самі, розробили й впровадили у виробництво на різних підприємствах. Наприклад, за основу інтер'єру ми використовуємо монолітну стіну зі склопластику, який володіє підвищеною стійкістю до пошкоджень і більш міцний у порівнянні з АБС-пластиковою основою. Ця стіна, за відгуками лікарів, є найбільш ергономічною і комфортної серед всіх інтер'єрів. А наші інженери розробили її на підставі досвіду самих медиків, з якими ми постійно підтримуємо зв'язок і збираємо їх думки щодо зручності роботи, розміщення устаткування, з'єднань і кріплень", - зазначає Комірчини.

ТОВ "Автоспецпром" - один з найбільших в Україні виробників автомобілів швидкої медичної допомоги. Засноване у 2012 році. В даний час компанія випускає на місяць до 100 одиниць автомобілів швидкої допомоги. У 2019 підприємство випустило понад 500 автомобілів швидкої допомоги всіх типів.

Компанія є головним постачальником як для державних, так і приватних медичних установ України.

Автомобілі швидкої допомоги виробляються в типах А1, А2, В і С на шасі Citroеnën, Peugeot і Mercedes відповідно до Державних стандартів України (ДСТУ) 7032, який, у свою чергу, відповідає європейському стандарту DIN EN 1789.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект про збільшення штрафів за свідомо помилковий виклик поліції, "швидкої допомоги" або аварійних служб.