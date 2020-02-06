Держава в смартфоні: в Україні запустили додаток "Дія"

Сьогодні, 6 лютого, в Україні запустили мобільний додаток "Дія", в якому українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді та в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів. Презентація проходить у виставковому центрі "Парковий".

Запуск додатку "Дія" проходить в рамках урядової ініціативи "Держава в смартфоні", яка обіцяє до 2024 року перевести 90% державних послуг в онлайн. Додаток вже доступно для завантаження на Android та iOS.

На першому етапі в додатку будуть доступи електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Але вже в лютому планується запуск електронних біометричного закордонного паспорта та ID-карти. Передбачається, що ці документи можна буде використовувати під час подорожей залізничним або повітряним транспортом по Україні, а також у багатьох інших ситуаціях.

Крім того, у додатку з'явиться повний набір водія та електронні версії студентського та учнівського квитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили онлайн-сервіс відновлення або заміни водійського посвідчення.