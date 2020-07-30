Державний ПриватБанк скоротив прибуток через епідемію

Державний "ПриватБанк" завершив перше півріччя 2020 року з прибутком 14 млрд грн. Це на 4,3 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року (18,3 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, за підсумками 6 місяців року "ПриватБанком" сформовані страхові резерви в сумі 8,7 млрд грн на покриття можливих ризиків внаслідок пандемії СOVID-19 та юридичних ризиків, що, в свою чергу, впливає на показники прибутку у звітному періоді.

За даними прес-служби, активи "Приватбанку" за станом на кінець першого півріччя 2020 року збільшилися на 5% порівняно з відповідним періодом 2019 року, що зумовило зростання чистого процентного доходу до 10,6 млрд грн. Комісійні доходи залишилися на рівні 2019 року і становлять 8,1 млрд грн.

Обсяг коштів клієнтів банку на кінець першого півріччя, у порівнянні з показниками минулого року зросли на 11% до 268 млрд грн.

Боротьба з наслідками пандемії зумовила збільшення витрат банку: додаткові витрати склали понад 300 млн грн, включаючи спеціальні виплати персоналу відділень та інкасації, які працювали в період жорсткого карантину, витрати на захисні матеріали і дезінфекцію 2000 відділень та 7600 банкоматів.

Нагадаємо, в кінці червня державний "ПриватБанк" перерахував у державний бюджет 24,5 млрд грн дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора в 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж в 2018 році (14,6 млрд грн). Прибуток "Приватбанку" склала 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 році).