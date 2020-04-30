Державний банк профінансує ремонт доріг в Україні

Державний "Укрексімбанк" та Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписали угоду про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн і загальної суми 19,3 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як зазначили в прес-службі, підписання угоди відбулося за участю президента Володимира Зеленського, який заявив, що "дороги, мости - це пріоритет".

Сумарно за програмою у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.

Можливість надання Укравтодору державних гарантій прописана у державному бюджеті на 2020 рік.

Після зниження НБУ облікової ставки до 8% ставка по кредиту для Укравтодору становитиме 10,5% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 16 січня 2020 року ухвалила закони щодо державних гарантій для Державного агентства автомобільних доріг України на 19,274 млрд грн

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) оприлюднив графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків терміном до 90 днів, а також за надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. Перший тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступного - 12 червня.