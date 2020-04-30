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Державний банк профінансує ремонт доріг в Україні

Новини » Економіка   

Загальна сума програми під державні гарантії складе майже 20 млрд грн

Державний "Укрексімбанк" та Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписали угоду про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн і загальної суми 19,3 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як зазначили в прес-службі, підписання угоди відбулося за участю президента Володимира Зеленського, який заявив, що "дороги, мости - це пріоритет".

Сумарно за програмою у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.

Можливість надання Укравтодору державних гарантій прописана у державному бюджеті на 2020 рік.

Після зниження НБУ облікової ставки до 8% ставка по кредиту для Укравтодору становитиме 10,5% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 16 січня 2020 року ухвалила закони щодо державних гарантій для Державного агентства автомобільних доріг України на 19,274 млрд грн

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) оприлюднив графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків терміном до 90 днів, а також за надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. Перший тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступного - 12 червня.

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