Виплату субсидій можуть призупинити: у Мінсцополітики визначили умови
В українців можуть забрати субсидії та допомогу, яку вони отримують від держави. У Мінсоцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат щодо їх обґрунтованості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Перевірка отримувачів виплат
Документом визначається, що після надання висновків Мінфіну структурні підрозділи з питань соціального захисту населення вивчають особову справу отримувача державних виплат.
Якщо інформація в особовій справі, відрізняється від інформації, щодо якої виявлено невідповідність, проводиться перевірка шляхом зіставлення даних, отриманих із:
- Державного реєстру обтяжень рухомого майна,
- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
- Єдиного державного реєстру транспортних засобів,
- Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
- Державного реєстру фізичних осіб - платників податків,
- Єдиного реєстру боржників,
- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
- Державного реєстру актів цивільного стану громадян та інших реєстрів.
Після цього структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє отримувача державної виплати про необхідність подання документів щодо спростування невідповідності.
При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення самостійно вибирає спосіб повідомлення (особиста бесіда, телефонна розмова, надсилання листа на поштову адресу, надсилання повідомлення на електронну адресу, надсилання смс-повідомлення).
Призупинення виплат
За результатами опрацювання рекомендацій структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають рішення щодо:
- призначення (перерахунку) державної виплати;
- припинення нарахування та / або здійснення державної виплати;
- поновлення нарахування та / або здійснення державної виплати;
- усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.
Крім того, у разі виявлення недостовірності в наданій отримувачем державної виплати інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державну виплату, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує суму коштів, що підлягають поверненню.
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення в суд.