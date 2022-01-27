Виплату субсидій можуть призупинити: у Мінсцополітики визначили умови

В українців можуть забрати субсидії та допомогу, яку вони отримують від держави. У Мінсоцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат щодо їх обґрунтованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ) .

Перевірка отримувачів виплат

Документом визначається, що після надання висновків Мінфіну структурні підрозділи з питань соціального захисту населення вивчають особову справу отримувача державних виплат.

Якщо інформація в особовій справі, відрізняється від інформації, щодо якої виявлено невідповідність, проводиться перевірка шляхом зіставлення даних, отриманих із:

Державного реєстру обтяжень рухомого майна,

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Єдиного державного реєстру транспортних засобів,

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків,

Єдиного реєстру боржників,

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,

Державного реєстру актів цивільного стану громадян та інших реєстрів.

Після цього структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє отримувача державної виплати про необхідність подання документів щодо спростування невідповідності.

При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення самостійно вибирає спосіб повідомлення (особиста бесіда, телефонна розмова, надсилання листа на поштову адресу, надсилання повідомлення на електронну адресу, надсилання смс-повідомлення).

Призупинення виплат

За результатами опрацювання рекомендацій структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають рішення щодо:

призначення (перерахунку) державної виплати;

припинення нарахування та / або здійснення державної виплати;

поновлення нарахування та / або здійснення державної виплати;

усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Крім того, у разі виявлення недостовірності в наданій отримувачем державної виплати інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державну виплату, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує суму коштів, що підлягають поверненню.