Державну митну службу офіційно зареєстровано

Державна митна служба (ДМС) 16 липня отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі на основі документів, поданих головою ДМС Максимом Нефьодовим. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

За даними прес-служби, ДМС отримала код ЄДРПОУ 43115923 і знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська, 11 г, у м. Києві.

Наступними етапами у створення нової митниці стануть затвердження структури та штатного розпису служби, створення територіальних органів ДМС, переведення персоналу. Після цього Кабмін зможе прийняти розпорядження про покладання обов'язків від Державної фіскальної служби на ДМС, додали в прес-службі Мінфіну.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов. Головою Державною митної служби було призначено Максима Нефьодова.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 5 липня схвалив План заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.