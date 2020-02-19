Державна регуляторна служба вважає неприпустимим підписання закону з "маржею Холодова"

Державна регуляторна служба вважає прийнятий закон №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів таким, що суперечить базовим міжнародним принципам ціноутворення та основним зобов'язанням України перед Світовою організацією торгівлі й пропонує президентові ветувати згаданий закон. Про це йдеться в офіційному листі виконуючого обов'язки голови Державної регуляторної служби Олега Мірошниченка, передає УНІАН.

Критика закону стосується саме п.2 розділу ІІ закону. Цей пункт передбачає запровадження фіксованої маржі на оптовий (7%) і роздрібний (13%) продаж сигарет.

Нагадаємо, скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової й митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

"Це положення має бути виключено з тексту закону, оскільки зазначені зміни було внесено з порушеннями ст. 116 регламенту", - сказано в офіційному листі Державної регуляторної служби.

Крім того, Державна регуляторна служба заявляє, що "вказані зміни не узгоджуються із вимогами статей 44 і 190 Господарського кодексу України, а також зі статтями 11 та 12 Закону України "Про ціни й ціноутворення" - зокрема, в частині економічної самостійності підприємств, розширення застосування вільних цін та створення економічних гарантій для виробників".

Також у ДРС посилаються на закон України "Про захист економічної конкуренції", за яким "заборони та обмеження самостійності підприємств щодо ціноутворення вважаються антиконкурентними".

За прогнозами, які наводить Державна регуляторна служба у своєму листі, введення в дію даного закону призведе до подорожчання ціни пачки сигарет в середньому на 14 грн та збільшення частки нелегального ринку тютюнових виробів з 8,4% до 20%, а також скорочення легального обсягу виробництва сигарет на 25%. Це, у свою чергу, призведе не тільки до недоотримання значної частини податкових надходжень, але також до суттєвого скорочення робочих місць.

"Державна регуляторна служба вважає за необхідне рекомендувати президенту України на підставі ст. 106 Конституції України, застосувати право вето щодо згаданого закону з наступним його поверненням на повторний розгляд Верховної Ради України", - сказано у висновку офіційного листа Державної регуляторної служби.

Як писало РБК-Україна, цього тижня Міністерство фінансів України запропонувало президенту України Володимиру Зеленському накласти вето на скандальний закон №1049.

Раніше виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев’янко на зустрічі з президентом України також закликала Володимира Зеленського застосувати вето проти закону №1049.

"Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів з абсолютно інших питань", - заявили в Європейській бізнес асоціації.