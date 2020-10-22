У держави вкрали 5 млн гектарів землі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за час незалежності в країні були вкрадені 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Всього в країні такої землі 7 мільйонів гектарів.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами чотирьох телеканалів.

За його словами, 2 мільйони гектарів, які залишилися в держвласності, були передані у власність об'єднаних територіальних громад для більш ефективного розпорядження і отримання доходу.

"Ми встигли два мільйони гектарів моїм указом передати ЗТВ. І тепер вони будуть відповідати за використання цієї землі, за наповнення місцевого бюджету. І це правильно ", - підкреслив Володимир Зеленський.

Минулого тижня глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявив, що понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення, якими має володіти держава, знаходяться в приватній власності. Ці землі вивели в приватну власність незаконними механізмами.

Наприкінці березня Верховна рада схвалила закон про ринок землі в Україні. Ринок землі, згідно з ухваленим документом, повинен запрацювати з 1 липня 2021 року.