В гостях у Орбана. Как Зеленский и лидеры Европы обсудили победу Трампа на выборах в США

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В Будапешт приехали почти все лидеры Европы. Венгерский премьер Виктор Орбан принимает сразу два масштабных события. 7 ноября прошел саммит Европейского политического сообщества. Также в пятницу, 8 ноября, лидеры стран-членов Евросоюза проведут отдельную неформальную встречу. В столицу Венгрии прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Это первая возможность обсудить в широком круге возможные последствия и вызовы после выборов в США.

Какова цель саммита в Будапеште

Европейское политическое сообщество было основано в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Он объединяет почти все европейские страны, включая Турцию, страны Кавказа и Западных Балкан. Россия и ее близкий союзник Белоруссия не приглашаются.

"Этот придуманный три года назад Макроном специальный формат, объединяющий членов и нечленов ЕС, он как раз является прекрасной возможностью продемонстрировать не только точки зрения, но и глубину своей убежденности и своей готовности за них бороться", – отметил YouTube каналу РБК-Украина дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский.

На саммите интриги добавило то, что далеко не все европейские лидеры смогли удержать равноудаленность от обоих кандидатов на выборах в США. Кое-кто, как тот же Виктор Орбан, сделал ставку на Трампа и сорвал куш. Он еще до выборов приезжал к американскому политику в гости и беседовал о перспективах завершения войны России против Украины. Будет ли Трампу нужен такой посредник, вопрос пока открытый. Но пока "акции" Орбана в ЕС пошли вверх, ведь он один из немногих, кто имел контакты с президентом США еще во время первого срока Трампа и сохранил их.

Существует и противоположный кейс. Лейбористы в Великобритании и их лидер Кир Стармер открыто поддерживали оппонентку Трампа. Более того, лейбористы отправляли в США более сотни членов партии агитировать за демократов. Теперь перед руководством Великобритании стал серьезный вызов – как сохранить отношения с США в новых условиях.

В части стран победа Трампа обостряет давние внутренние противоречия. Первой, и вероятно, не единственной здесь является Германия. Вечером 6 ноября распалась правящая коалиция, и страна оказалась на грани политического кризиса.

Впрочем, большинство лидеров ЕС уже пытаются наладить отношения с командой Трампа, посылая ему поздравления с победой. А кое-кто даже уже успел провести с ним и телефонные разговоры. Впрочем, это еще не гарантирует хороших контактов с новоизбранным президентом США. Как у кого это получится, станет понятным со временем.

"Трамп очень интересно выстраивает свою коммуникацию с европейскими лидерами. В основном односторонне, и каким образом эта "химия" каждого из лидеров ЕС с Трампом будет срабатывать, так это и будет влиять", – сказала РБК-Украина содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджский университет Виктория Вдовиченко.

По словам Вдовиченко, в этом контексте роль коммуникатора из США кроме Орбана также может отойти премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Она, с одной стороны, придерживается схожих с Трампом взглядов. С другой стороны, в отличие от Орбана, представляет одну из самых мощных стран ЕС и не находится в политической изоляции.

Повестка дня для Европы

Во время предвыборной кампании Трамп по отношению к Европе делал акцент на двух месседжах.

Первый – по экономике, и касается он не только Евросоюза, но и Китая. Еще в первый президентский срок Трамп всячески сражался против засилья иностранного экспорта в США. Мол, более дешевые европейские и китайские товары делают предприятия в США неконкурентоспособными, что приводит к их закрытию, и американцы теряют рабочие места. В планах Трампа – введение импортных пошлин, что может серьезно ударить по европейской экономике.

С другой стороны, ранее Трамп заявлял о планах резко обрушить цены на энергоносители. Такое мнение звучало в контексте инструментов давления на Россию.

"Когда у Путина баррель по 100 долларов – война работает. Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов", – отметил Трамп 8 сентября.

Заседание саммита Европейского политического сообщества (фото: Офис президента Украины)

В контексте ЕС снижение цен означало бы определенное улучшение, ведь на протяжении многих лет европейская экономика процветала на дешевом газе и нефти из РФ. Когда же из-за российской агрессии поставки прекратились, их пришлось срочно заменять более дорогими.

"Это то, что Трамп, в принципе, может сделать, очень легко и просто, таким образом "шантажируя" своих противников, или страны, где пересекаются стратегические интересы Соединенных Штатов. А также определенным образом влиять еще и на геополитических игроков, таких как Российский Федерация, Саудовская Аравия", – отметила Вдовиченко.

Второй месседж Трампа – европейские члены НАТО должны тратить больше на свою собственную оборону. По сравнению с первым сроком Трампа прогресс в этой сфере действительно есть, преимущественно через осознание российской угрозы Европе и необходимость помогать Украине.

По данным НАТО, в 2024 году более 20 стран-членов будут тратить на оборону более 2% от ВВП, а 5 стран альянса – более 3%. Среди лидеров – Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Отстают по расходам преимущественно страны Южной Европы, а также Бельгия. Поэтому, по крайней мере, в этой сфере у лидеров ЕС есть точки соприкосновения с Трампом.

Какова нынешняя позиция Трампа по этим вопросам, и каковы пределы его компромиссов, остается неизвестным. В преддверии встречи в Будапеште Euronews сообщало, что Орбан может устроить видеоконференцию европейских лидеров с Трампом. В таком случае многое могло бы проясниться, но этот разговор так и не состоялся.

О чем говорил Зеленский и другие лидеры на саммите

Европейские лидеры договорились призвать Трампа "избегать торговых войн, поддерживать Украину и воздерживаться от нарушения мирового порядка", сообщило Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС должен быть единым. Относительно российского вторжения в Украину, по ее словам, важно, чтобы "автократы этого мира получили очень четкий сигнал о том, что неправо силы важно, а верховенство права важно".

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден подчеркнул, что для Европы важны ценности.

"Президент Трамп иногда известен своей непредсказуемостью, нестабильностью, поэтому нам нужен диалог… Мы будем искать диалог, но мы не откажемся от наших принципов", – заявил Фриден.

Президент Украины прибыл в Будапешт по приглашению Виктора Орбана и Председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. В его программе встречи с главными союзниками Украины – премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Повестка дня таких встреч, как правило, касается "сверки часов" относительно помощи Украине.

Но на этот раз у президента Украины также есть возможность услышать фидбек от широкого круга партнеров по плану победы. Напомним, план был презентован в октябре, и с тех пор в каждой из стран успели провести его внутреннее обсуждение.

Кроме того, президент Зеленский – один из немногих, кто успел переговорить с Трампом по телефону. На саммите он поделился впечатлениями от этого разговора.

"Вчера я разговаривал с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее", – сказал он.

Еще один аспект визита Зеленского связан с двусторонними отношениями Украины и Венгрии. Как писало РБК-Украина, между Киевом и Будапештом наметилось осторожное сближение. Визит президента Украины в Венгрию, к слову, первый с начала полномасштабного вторжения, мог бы стать еще одним этапом в этом процессе.

Но Орбан во время саммита показал свое истинное отношение к Украине. Из официальной трансляции саммита вырезали выступление Зеленского. Это может свидетельствовать, что венгерский премьер ощущает свою выигрышную позицию и, похоже, в дальнейшем будет создавать проблемы как Украине, так и Европе.

Во время итоговой пресс-конференции после саммита Зеленский не остался в долгу, отпустив несколько острых "шпилек" в адрес венгерского лидера. В частности, он очень резко раскритиковал призывы Орбана к "прекращению огня" без получения Украиной соответствующих гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

"В документе (проекте двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией, - ред.) на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - подчеркнул Зеленский.

Его несколько раз спрашивали и о том, как президентство Трампа с его обещаниями "закончить войну за 24 часа" отразится на перспективах Украины в войне. "Я верю, что Трамп действительно хочет быстрого окончания войны. Хотя это не значит, что это получится", - сказал Зеленский.