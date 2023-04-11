Гостомель и Васильков: Павлюк рассказал, как россияне пытались высадить десант под Киевом

"Подразделения 45 бригады специального назначения ВДВ России 24 февраля 2022 года действительно осуществили захват аэродрома Гостомель силами в отряд спецназначения - это примерно 300 человек", - сказал Павлюк.

Однако, по его словам, подразделениям сил обороны совместно с подразделениями специального назначения и тактической группой Нацгвардии после ожесточенных боев на 21:00 удалось восстановить контроль над объектом и вытеснить оттуда противника.

"Пока шел бой за аэродром, главные десантные силы россиян с бронетехникой пытались приземлиться на транспортных самолетах Ил-76", - вспоминает Павлюк.

Он отметил, что один из них наши Силы обороны сбили и не дали возможности другим самолетам совершить посадку.

"Но 25 февраля противник силами до 20 вертолетов и около 250 военнослужащих нанес удар по аэродрому и в результате боевых действий вернул его под свой контроль. Враг нарастил группировку ВДВ с целью дальнейшего их применения в качестве тактических десантов в Киеве для захвата правительственного квартала", - рассказал Павлюк.

При этом противник силами двух Ил-76 и вертолетами 25 февраля осуществил переброску десанта уже до 1000 человек на аэродром Гостомель.

"После приземления личный состав противника вертолетами перемещался в район Бучанского парка, Бородянки, Королевки, Пирогово, Охотовки, Софиевской Борщаговки и Леоновки... Высадка также планировалась в Василькове, но попытка захвата не удалась. После боя 25 февраля подразделения ВСУ самолет Ил-76МД с десантом, а также два вертолета и десант, совершивший высадку", - добавляет генерал-лейтенант.

Напомним, также первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, каким был план России по захвату Киева.

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