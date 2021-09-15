Гостинний двір у Києві реставруватимуть: що може з'явитися в цій будівлі

Гостинний двір в Києві може стати багатофункціональним митецьким центром. Але це буде вже після протиаварійних робіт і реставрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

За його словами, на фасад пам'ятника культури національного значення вже натягнута захисна сітка, поліція взяла об'єкт під охорону. Після технічного обстеження проведуть протиаварійні роботи та реставрацію.

"Ми вже говорили з кураторами, які займаються культурною спадщиною. Вони вважають, що найкращим застосуванням для Гостинного двору буде багатофункціональний митецький центр, де, зокрема, знайдуться місця і для реалізації задумів наших майстрів народних художніх промислів", - додав міністр.