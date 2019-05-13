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Готелі в Україні обладнають безконтактними картками для входу

Новини » Економіка    13.05.2019 - 12:58
Готелі в Україні обладнають безконтактними картками для входу
Фото: президент-готель у Києві (presidenthotel.com.ua)

Відповідні зміни вже внесли до Державних будівельних норм

У нових і реконструйованих готелях в Україні обов’язково встановлювати електронні системи контролю доступу для входу за безконтактними картками до номерів та інших готельних приміщень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Як зазначили в прес-службі, це дозволить підвищити рівень обслуговування в українських готелях, зробити їх надійнішими та більш безпечними для громадян. Крім того, що також важливо, використання безконтактних карток дозволить суттєво скоротити енерговитрати в будівлі завдяки "енергозберігаючим кишеням", через які за допомогою картки контролюється подача електроенергії до номеру.

Згідно зі змінами у ДБН, при проектуванні готелів необхідно передбачати заходи, які захищають від несанкціонованого проникнення в готельні номери та інші приміщення, за допомогою сучасних систем контролю доступу та відеоспостереження.

За даними прес-служби, зміни до Державних будівельних норм вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, нові Державні будівельні норм передбачають проектування відкритого навчального простору для групових занять у навчальних закладах при їх новому будівництві або реконструкції.

Відзначимо, нові Державні будівельні норми передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг.

 

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