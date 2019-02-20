Держстат зафіксував зростання роздрібного товарообігу на початку року

Найбільше зростання зафіксоване в Київській та Івано-Франківській областях

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 6,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2018 года розничный товарооборот сократился на 23%.

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"Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года наблюдался в Киевской (на 11,3%), Ивано-Франковской (на 10,8%) и Донецкой (на 9,8%) областях", - говорится в сообщении Госстата.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, оборот розничной торговли в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,1%.

Отметим, 50% предприятий розничной торговли ожидают роста цен в I квартале 2019 года, 37% - сохранения цен на текущем уровне и лишь 2% - уменьшениz цен. Индикатор деловой уверенности в розничной торговле в I квартале 2019 года снизился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 11,3 g.п. и составляет плюс 3%.