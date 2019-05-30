Держстат зафіксував мінімальний приріст прямих іноземних інвестицій

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за станом на 1 квітня 2019 року склали 32 918,2 млн доларів, що на 45,5 млн доларів більше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за квартал надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 587,6 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 496,5 млн доларів, інші зміни вартості капіталу склали -45,6 млн доларів.

Станом на 1 квітня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 25 960 млн доларів, у тому числі Кіпр - 9 531 млн доларів, Нідерланди - 7 190 млн доларів, Великобританія - 2 090 млн доларів, Німеччина 1 698 млн доларів. Інвестиції Росії в економіку України склали 694 млн доларів.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України на 1 квітня 2019 року

Дані www.ukrstat.gov.ua

У Держстаті зазначили, що прямі інвестиції з урахуванням боргових інструментів позики, торгові кредити інвесторів) станом на 1 квітня 2019 року склали 41 482,1 млн грн, що на 85,3 млн доларів менше, ніж на початок року.

Як повідомляло РБК-Україна, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 січня 2019 року склали 32 292,9 млн доларів, що на 685,5 млн доларів більше, ніж рік тому.

За даними НБУ, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році склав 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну.