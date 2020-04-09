Держстат зафіксував у березні невеликий сплеск інфляції

Споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

www.ukrstat.gov.ua

При цьому в січні ціни зросли на 0,2%, а в лютому була зафіксована дефляція 0,3%.

За даними статистичного відомства, з початку 2020 року ціни в Україні зросли на 0,7%.

При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Продукти харчування в Україні за березень 2020 року подорожчали на 0,4%. Найбільше подорожчали фрукти - на 3,9%. У той же час яйця подешевшали на 12,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг і взуття - зросли на 12,8%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 2,8% (у тому числі газ подешевшав на 11,6%), а гаряча вода та опалення подешевшали на 5,2%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,2%, охорону здоров'я - подорожчало на 1,4%, транспорт подорожчав на 0,7% (в т.ч. ціни на паливо знизилися на 1,7%), ціни на зв'язок зросли на 0,6%, на відпочинок і культуру на 0,2%, освіта подорожчала на 0,2%, ресторани і готелі подорожчали на 0,2%.

www.ukrstat.gov.ua

Згідно з прогнозом НБУ від січня 2020 року зростання споживчих цін у 2020 році складе 4,8%. При цьому центробанк найближчим часом планує переглянути прогноз інфляції у бік підвищення. За попередніми оцінками НБУ, інфляція в 2020 році не перевищить 10%.

Згідно з даними моніторингу НБУ, ціни на продукти харчування у період з 27 березня по 2 квітня продовжили зростати, однак за останній тиждень темпи зростання зменшилися. За даними моніторингу НБУ, який багато років відстежує пропозиції в онлайн-супермарекетах України, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли 4,2%. Найбільше подорожчали борошно і крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Зазначимо, незначна інфляція в березні може бути пов'язана з тим, що Держстат закінчує обстеження у 20-х числах місяця, а основний сплеск цін спостерігався наприкінці місяця.