Держстат з'ясував стан здоров'я українців

Третина громадян вважають, що на їхній стан здоров'я вплинув Чорнобиль

Половина украинцев (49,5%) оценивают состояние своего здоровья как хорошее, еще 40,5% - как удовлетворительное, остальные 10% - как плохое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

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По данным статистического ведомства, количество граждан, которые сообщили, что болели за последние 12 месяцев, составляет 81,6%.

Из общего количества опрошенных, которые болели за последние 12 месяцев, доля респондентов, которые сообщили, что перенесенные заболевания негативно повлияли на повседневную работоспособность, составляет 14,8%, на жизненную активность - 33,0%.

В то же время, количество респондентов, которые сообщили, что имеют хронические (6 месяцев и более) заболевания или проблемы со здоровьем, составляет 38,9%.

Большинство украинцев (63,7%) считают, что на состояние их здоровья последствия Чернобыльской катастрофы никак не повлияли. В то же время 36,3% считают, что Чернобыль повлиял на их здоровье.

Государственная служба статистики Украины провела выборочный опрос членов домохозяйств в октябре 2018 года. В опросе приняли участие 8081 домохозяйств.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4 682 грн.

Напомним, в феврале 2019 года большинство украинцев уже подписали контракт с семейным доктором в рамках медицинской реформы. Три четверти (75%) респондентов, опрошенных КМИС, ответили "да" на вопрос "Вы или кто-либо в Вашей семьи подписал контракт с Вашим семейным врачом?" (из них 10,6% ответили, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018 году).