Держстат уточнив дані щодо падіння промвиробництва в 2019 році

Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані по обсягами промислового виробництва за 2015-2019 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку з зміною базисного року (2016 = 100%).

За даними статистичного відомства, в 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

Крім того, в 2018 році зростання промвиробництва склало 3,0% (раніше оцінювався в 1,6%), у 2017 році зростання було 1,1% (раніше - 0,4%), в 2017 році - 4,0% (раніше - 2,8%).

У 2015 році падіння склало 12,3% (раніше оцінювалося в 13,0%).

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%.

Крім того, на початку нового року Держстат зафіксував падіння і в сільському господарстві. У січні 2020 року виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс очікувань ділової активності (ЙОДУ), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 в. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.