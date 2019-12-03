Жінки в Україні заробляють на 25% менше чоловіків

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Дані про середні зарплати жінок і чоловіків оприлюднив Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про середньомісячну заробітну плату жінок і чоловіків за III квартал 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середньомісячна зарплата жінок в III кварталі 2019 року становить 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн).

Варто відзначити, що жінки стали заробляти менше по відношенню до чоловіків. Так, в I кварталі 2019 року зарплата жінок була 8 473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10 968 грн), а в II кварталі - 9 210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11 838 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2019 року склала 10727 грн. Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 15862 грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, фонд оплати праці за 10 місяців 2019 року склав 790,5 млрд грн. Найбільшу частку займає Київ - 185,5 млрд грн (23,5%). Далі йдуть Дніпропетровська (81,2 млрд грн, або 10,3%) Харківська (50,2 млрд грн, 6,3%), Львівська (44,3 млрд грн, 6,4 %) і Донецька (42,8 млрд грн, 5,4%) області.