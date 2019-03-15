Держстат повідомив про профіцит торговельного балансу

Позитивне сальдо склало до 20,9 млн доларів

Внешний товарооборот Украины в январе 2019 года составил 8111,5 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров составил 4066,2 млн долларов, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

www.ukrstat.gov.ua

В январе 2019 года импорт составил 4045,3 млн долларов, что на 0,7% больше, чем годом ранее.

www.ukrstat.gov.ua

Положительное сальдо составило в 20,9 млн долларов (в январе 2018 года отрицательное - 294,1 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,01 (в январе 2018 года - 0,93).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.