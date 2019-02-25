Держстат повідомив про падіння промвиробництва на початку року

Промвиробництво падає вже три місяці поспіль

Объемы промышленного производства в январе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 3,3%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, падение в добывающей промышленности и разработке карьеров составило 1,6%, в перерабатывающей промышленности - 4,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,3%.

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Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,1%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.