Держстат показав структуру витрат українців

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за 2019 рік були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 39,7%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 13,5%.

Далі йдуть "Транспорт" - 10,0%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,1%.

Крім того, на "Охорону здоров'я" українці витрачають 5,7%, "Одяг і взуття" - 4,9%, на "Відпочинок і культуру" - 3,8%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" - 3,7%, на "Ресторани та готелі" - 3,3%, на "Зв'язок" - 2,7%, на "Освіта" - 1,2%, "Різні товари та послуги" - 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, частка комуналки у витратах українців у два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

Нагадаємо, за даними регулярного опитування домогосподарств України, яке проводить Державна служба статистики, витрати українців на Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива" у 2018 році склали 16,5% від споживчих витрат. Однак з цих витрат 3,6% склали субсидії.