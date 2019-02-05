Держстат оприлюднив структуру витрат українців на продукти харчування

Українці витрачають на м'ясо і ковбасу в 11 більше, ніж на сало

Продукты питания и безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным опроса, в среднем на продукты питания одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 3332,29 грн в месяц.

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Наибольшую долю (23%) в структуре расходов занимали мясо и мясопродукты, на которые шло 801,43 грн в месяц. В то же время сало занимает лишь 2% расходов (71,44 грн).

Кроме того, 15,8% расходов приходится на хлеб и хлебопродукты (552,71 грн), 12,8% - на молоко, сыр и яйца (444,45 грн).

На овощи, включая картофель, граждане тратят 8,0% (279,45 грн), на фрукты - 6,1% (213,08 грн).

Опрос был проведено Государственной службой статистики среди 8081 домохозяйств. Средний размер домохозяйства - 2,11 человек.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале 2018 года 8,0% от общих денежных расходов.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.