Держстат оприлюднив структуру доходів українців

Більшість доходів громадяни отримують у вигляді зарплати
Совокупные ресурсы среднего домохозяйства в III квартале 2018 года составляли 10122,90 грн в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным опроса, в среднем одно домохозяйство из 2,11 человек получало 9400,85 грн денежных доходов в месяц.
Структура совокупных расходов граждан имеет такой вид:
Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупных ресурсов)
Как сообщало РБК-Украина, украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале 2018 года 8,0% от общих денежных расходов.
Напомним, продукты питания и безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III квартале 2018 года. По данным опроса Госстата, в среднем на продукты питания одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 3332,29 грн в месяц.