Держстат оприлюднив структуру витрат українців на продукти харчування

Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці витрачають на м'ясо і ковбасу в 11 більше, ніж на сало

Продукти харчування і безалкогольні напої займали 44,5% серед грошових витрат домогосподарств у III кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними опитування, в середньому на продукти харчування одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 3332,29 грн на місяць.

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Найбільшу частку (23%) в структурі витрат займали м'ясо та м'ясопродукти, на які йшло 801,43 грн на місяць. У той же час сало займає лише 2% витрат (71,44 грн).

Крім того, 15,8% витрат припадає на хліб і хлібопродукти (552,71 грн), 12,8% - на молоко, сир та яйця (444,45 грн).

На овочі, включаючи картоплю, громадяни витрачають 8,0% (279,45 грн), на фрукти - 6,1% (213,08 грн).

Опитування було проведене Державною службою статистики серед 8081 домогосподарств. Середній розмір домогосподарства - 2,11 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг в III кварталі 2018 року 8,0% від загальних грошових витрат.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.