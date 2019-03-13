Держстат назвав товар, який найбільше подешевшав з початку року

Скраплений газ для автомобілів за два місяці подешевшав за 25%

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги в Украине в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2018 года среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 25,1% до 10,87 грн за литр. Кроме того, цены на бензин А-95 упали до 6,7% до 28,38 грн за литр.

В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 5,2% до 4,67 грн в среднем за билет.

Продолжают дорожать быстрыми темпами овощи и картофель. Капуста белокочанная подорожала на 49,5% до 13,25 грн за кг, картофель - на 26,3% до 10,09 грн, лук - на 19,9% до 20,16 грн, свекла - на 17,6% до 12,86 грн. В то же время морковь подешевела на 1,7% до 11,75 грн за кг.

Цены на большинство других товаров находятся в пределах или чуть выше инфляции, которая с начала года составляет 1,5%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.