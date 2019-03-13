Держстат назвав товар, який найбільше подешевшав з початку року

Ілюстративне фото (УНІАН)

Скраплений газ для автомобілів за два місяці подешевшав за 25%

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо середніх споживчих цін на товари і послуги по Україні в лютому 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у порівнянні з груднем 2018 року серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 25,1% до 10,87 грн за літр. Крім того, ціни на бензин А-95 впали до 6,7% до 28,38 грн за літр.

У той же час проїзд у міському транспорті подорожчав з початку року на 5,2% до 4,67 грн в середньому за квиток.

Продовжують дорожчати швидкими темпами овочі і картопля. Капуста білокачанна подорожчала на 49,5% до 13,25 грн за кг, картопля на 26,3% до 10,09 грн, цибуля на 19,9% до 20,16 грн, буряк на 17,6% до 12,86 грн. У той же час морква подешевшала на 1,7% до 11,75 грн за кг.

Ціни на більшість інших товарів знаходяться в межах або трохи вище інфляції, яка з початку року становить 1,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.