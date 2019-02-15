Держстат назвав ТОП-10 торгівельних партнерів України

Країни ЄС займають 42% у зовнішній торгівлі України, Росія - 10%

Общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годов вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза (41,9%).

ТОП-10 торговых партнеров Украины в 2018 году (товары и услуги):

www.ukrstat.gov.ua

По данным Госстата, в 2018 году экспорт товаров составил 47339,9 млн долларов, или на 9,4% больше по сравнению с 2017 годом, импорт - 57141,0 млн долларов, или на 15,2% больше. Отрицательное сальдо составило 9801,1 млн долларов (в 2017 году также отрицательное - 6342,5 млн долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в 2017 году - 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Экспорт услуг в 2018 году составлял 11854,8 млн долларов, или на 10,6% больше по сравнению с 2017 годом, импорт - 5806,2 млн долларов, или 6,0% больше. Положительное сальдо составило 6048,6 млн долларов (в 2017 году также положительное - 5238,2 млн долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,04 (в 2017 году - 1,96). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.

Как сообщало РБК-Украина, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составляло 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов). По данным статистического ведомства, объем экспорта товаров и услуг Украины в 2018 году увеличился на 8,6% и составил 57118,4 млн долларов, импорт увеличился на 14,3% до 62944,5 млн долларов.

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.