Держстат назвав країни-лідери за інвестиціями в Україну

Найбільше у 2018 році в Україну інвестували Нідерланди

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составляли 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 2 869,9 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 968,1 млн долларов, другие изменения стоимости капитала составили 1 216,3 млн долларов.

По состоянию на 1 января страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 24 743 млн долларов, в том числе Кипр - 8 880 млн долларов, Нидерланды - 7 061 млн долларов, Великобритания - 1 956 млн долларов, Германия - 1 668 млн долларов.

Инвестиции России в экономику Украины составили 1 008 млн долларов.

Данные: www.ukrstat.gov.ua

В Госстате также отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые кредиты инвесторов) по состоянию на 1 января 2019 года достигли 40 514,1 млн грн, что на 493,2 млн долларов больше, чем на начало года.

Напомним, что по данным Минфина, в 2018 году большинство ПИИ в Украину - это возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков.

Как сообщало РБК-Украина, объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2018 году составил 526,3 млрд грн в текущих ценах, что на 16,4% больше чем за 2017 год.