Держстат назвав середню площу нових квартир і будинків

Нові квартири будують площею 57,9 кв. м, приватні будинки - 160 кв. м

В Украине за 2018 год принято в эксплуатацию 8689,4 тыс. кв. м общей площади жилья (новое строительство), что на 5,7% меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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По данным статистического ведомства, объем принятого в эксплуатацию жилья в городских поселениях составил 5652,4 тыс. кв. м, или 65,0% от общего объема, в сельской местности - 3037,0 тыс. кв. м (35,0%).

Более половины (51,0%) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами, 48,9% - в одноквартирных домах и 0,1% - в общежитиях.

Средний размер квартир одноквартирных домах (частные дома) составил 160,0 кв. м, в многоквартирных домах - 57,9%.

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 6,2%. Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе 2019 года составил 6,5 млрд грн.

Напомним, в IV квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на квартиры на первичную рынке выросли на 5,1%, на вторичном - на 8,0%.