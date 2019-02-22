У будівельній галузі на початку року зафіксоване зростання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обсяги будівельної продукції за січень становили 6,5 млрд грн

Обсяги будівництва в січні 2019 року порівняно з січнем минулого року зросли на 6,2%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України у січні 2019 року становив 6,5 млрд грн.

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Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 10,7% та 10,0% відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5. За 2018 року зростання промвиробництва склало 1,1%

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%.