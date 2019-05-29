Держстат назвав середню площу нового житла в Україні

В Україні за січень-березень 2019 року прийнято в експлуатацію 2453,8 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво), з яких 767,4 тис. м (або 31,3% загального обсягу житла) - відповідно до Порядку № 158 (про будівельну амністії). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 32,3%, при цьому без урахування площі, прийнятої згідно з Порядком 158, скоротилася на 9,1%.

www.ukrstat.gov.ua

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у містах склав 1393,8 тис. кв. м, або 56,8% від загального обсягу, у сільській місцевості - 1060,0 тис. кв. м (43,2%).

У таблиці наведено розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за видами будинків:

www.ukrstat.gov.ua

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 16,9 тис. квартир (64,8% загальної кількості), у сільській місцевості - 9,2 тис. квартир (35,2%).

Нагадаємо, за даними Держстату, в I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири по 2018 рік по Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.