Держстат назвав середній розмір субсидії і кількість отримувачів

Середній розмір субсидії у січні зріс до 915,9 грн

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2019 года получали 3649,0 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в декабре 2018 года субсидии получали 3916,8 тыс. домохозяйств.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 21,3% и составил 915,9 грн.

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В январе 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018 года. За это время назначены субсидии 367,5 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.

По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.