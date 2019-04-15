Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, продовжують дорожчати швидкими темпами овочі та картопля.

Зокрема, капуста білокачанна подорожчала на 94,8% до 17,26 грн за кг, картопля - на 27,2% до 10,16 грн, буряк - на 15,2% до 12,60 грн, цибуля - на 10% до 18,51 грн. У той же час морква подешевшала на 4,5 % до 11,41 грн за кг.

Серед продуктів найбільше за перший квартал подешевшали яйця - на 7,6% до 22,70 грн за десяток. Крім того, на 3,3% подешевшала свинина - до 111,63 грн за кг.

Крім того, сигарети подорожчали на 4,-6,3% в залежності від класу, а ціни на горілку були стабільні - 91,21 грн за 0,5 літра.

Серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 23% - до 11,19 грн за літр. Крім того, ціни на бензин А-95 знизилися до 6,9% до 28,33 грн за літр.

У той же час проїзд у міському транспорті подорожчав з початку року на 8,6% до 4,82 грн в середньому за квиток.

Ціни на більшість інших товарів знаходяться в межах або трохи вище інфляції, яка з початку року становить 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.