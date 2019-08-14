Названо продукти, які найбільше подешевшали за місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в липні найбільше подешевшала буряк - на 42,1% до 11,4 грн за кг (з початку подорожчала на 4,6%), ціни на цибулю знизилися на 34,8% до 12,2 грн за кг (з початку року знизилися на 27,4%), ціни на моркву знизилися на 20,9% до 16,3 грн за кг (з початку року зросли на 35,8%), ціни на картоплю за місяць знизилися на 11,6% до 15,3 грн за кг (з початку року зросли на 91,3%).

У той же час у липні яйця подорожчали на 15,8% до 14,4 грн за десяток (з початку року подешевшали на 41,5%), яблука подорожчали на 13,4% до 16,9 грн за кг (з початку року на 83,7%).

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 11,4% до 44,1 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,3% до 91,8 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 10,6% до 16,7 грн за пляшку.

Серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 10,3% до 13,0 грн. Крім того, ціни на бензин А-95 з початку року знизилися до 4,3% до 29,1 грн за літр.

У той же час проїзд у міському транспорті подорожчав з початку року на 13,6% до 5,0 грн в середньому за квиток.

Ціни на більшість інших товарів знаходяться в межах або трохи вище інфляції, яка з початку року становить 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.