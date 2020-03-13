Держстат назвав продукти, які найбільше подешевшали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за січень-лютий яйця подешевшали на 19,0% до 17,1 грн за десяток, ціни на пшоно знизилися на 11,3% до 22,3 грн за кг, капуста подешевшала на 8,6% до 5,5 грн за кг.

У той же час ціни на цибулю зросли на 6,2% до 9,5 грн за кг, яловичина подорожчала на 2,9% до 136,7 грн за кг, яблука подорожчали на 2,8% до 16,8 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 2,6% до 28,5 грн за кг

За даними Держстату, за січень-лютий сигарети преміум-класу подорожчали на 3,6% до 49,2 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,1% до 92,2 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,0% до 17,4 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з лютим знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до лютого 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.