Держстат назвав продукти, які найбільше подешевшали за місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в травні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за місяць найбільше подешевшали яйця - 15,8% до 17,0 грн за десяток. З початку року ціни на яйця знизилися на 30,9%. Крім того, в травні капуста подешевшала на 24,6% до 18,7 грн за кг. Однак з початку року ціни на капусту зросли на 110,1%.

Морква в травні подорожчала на 71,8% до 22,5 грн за кг (з початку року на 87,5%), буряк подорожчав на 46,9% до 21,6 грн за кг (з початку року на 98,2%), картопля подорожчала на 31,8% до 14,1 грн за кг (з початку року на 76,3%), цибуля подорожчала на 18,8% до 28,5 грн за кг (з початку року на 69,6%).

Крім того, в травні яблука подорожчали на 16,8% до 11,1 грн за кг (з початку року на 20,7%).

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 8,6% до 43 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,0% до 91,5 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 7,9% до 16,3 грн за пляшку.

Серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 6,9% до 13,5 грн за літр, однак за травень його ціна виросла на 2,3%. Крім того, ціни на бензин А-95 знизилися до 1,3% до 30,0 грн за літр.

У той же час проїзд у міському транспорті подорожчав з початку року на 11,4% до 4,9 грн в середньому за квиток.

Ціни на більшість інших товарів знаходяться в межах або трохи вище інфляції, яка з початку року становить 4,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.