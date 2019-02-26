Держстат назвав галузі-лідери із зростання капітальних інвестицій

Найбільше зростання у 2018 році зафіксоване у сфері "мистецтво, спорт, розваги та відпочинок"

Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2018 году составил 526,3 млрд грн в текущих ценах, что на 16,4% больше чем за 2017 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в сравнении с 2017 годом рост инвестиций замедлился (за 2017 год капитальные инвестиции увеличились на 22,1%).

Среди отраслей наибольший рост зафиксирован в сфере "искусство, спорт, развлечения и отдых" - 85,8%. В то же время в отрасли "деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания" инвестиции сократились на 22,2%.

Капитальные инвестиции по видам экономической деятельности за 2018 год, изменение в процентах к предыдущему году

Данные: www.ukrstat.gov.ua

Инвестиции в материальные активы за 2018 год составляли 93,0% от всех инвестиций. В частности, инвестиции в жилые здания составили 10,1%, нежилые здания - 14,7%, инженерные сооружения - 19,4%, машины, оборудование и инвентарь - 33,1%, транспортные средства - 12,1%, земля - 0,3%, долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 0,7%, прочие материальные активы - 2,9%.

Инвестиции в нематериальные активы составляли 6,7%, из них программное обеспечение и базы данных - 2,0%, программное обеспечение и базы данных - 4,1%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в 2018 году выросли на 14,2%. Таким образом, годовой рост оптовых цен стал минимальным с 2013 года. По данным Госстата, в 2014 году цены выросли на 17,1%, в 2015 году - на 36,0%, в 2016 году - на 20,5%, в 2017 году 26,4%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.