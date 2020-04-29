Держстат назвав галузь з найвищим зростанням зарплат під час кризи

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо зміни середньої заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня зарплата в галузі "Інформація та телекомунікації" зросла за місяць на 24,9% та виявилась найбільшою серед усіх галузей - 23303 грн.

Водночас, середня зарплата у сфері "Тимчасове розміщування й організація харчування" впала за місяць на 23,8% та виявилась найнижчою серед усіх галузей - 5648 грн.

Крім того, суттєво впали зарплати у авіаційному транспорті (на 15,6%) та у сфері "Операції з нерухомим майном" (на 7,9%).

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році (у розрахунку на одного штатного працівника)

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року.

Нагадаємо, Кабінет ухвалив рішення про обмеження зарплат керівників державних підприємств, включаючи державні банки, а також членів наглядових рад на час карантину. Згідно з постановою, починаючи з квітня і протягом місяця, в якому скасовується карантин, зарплата не може перевищувати 47 тис. грн.