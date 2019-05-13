Держстат назвав найбільш привабливі галузі для інвестицій

Державна служба статистики Україні оприлюднила остаточні дані щодо капітальних інвестицій у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За уточненими даними статистичного відомства, інвестиції зросли за рік на 29,0% до 578,7 млрд грн. Раніше повідомлялося про зростання лише на 16,4%.

Таким чином, зростання капітальних інвестицій прискорилося в порівнянні з 2017 роком, коли інвестиції зросли на 24,8%.

Данні Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, як "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де вони зросли більш ніж в два рази (на 122,1%), "Інформація та телекомунікації" (62,5%), "Оптова та роздрібна торгівля" (53,9%).

Дані: Держстат

Нагадаємо, майже 200 вітчизняних зірок естради, музикантів, шоуменів, телеведучих та спортсменів задекларували понад 416 млн грн доходів, отриманих у 2018 році. Одна телевізійна ведуча задекларувала 158,8 млн грн, два гумористи (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 і 4,1 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за 20108 рік доходи понад 1 млрд грн задекларували три особи. З них однією особою задекларовано дохід понад 10 млрд грн, з яких він сплатить податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більше ніж 1 млрд грн.