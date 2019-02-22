Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян

У загальних ресурсах субсидії займають 3%

Совокупные ресурсы среднего домохозяйства из 2,11 человек в январе-сентябре 2018 года составляли 9702,3 грн в месяц, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (7840,1 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю в ресурсах домохозяйств занимали денежные доходы - 89,7%, в том числе оплата труда - 54,1%, пенсии, стипендии, пособия и субсидии, предоставленные наличными - 20,4%.

Льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимают 2,8% в ресурсах граждан, стоимость потребленной продукции, полученной от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 3,6%.

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Как сообщало РБК-Украина, украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале 2018 года 8,0% от общих денежных расходов.

Напомним, продукты питания и безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III квартале 2018 года. По данным опроса Госстата, в среднем на продукты питания одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 3332 грн в месяц.