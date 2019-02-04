Держстат назвав частку витрат українців на послуги ЖКП

За даними опитування, оплата за комунальні послуги в III кварталі 2018 склала 8% від сукупних витрат

Украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале 2018 года 8,0% от общих денежных расходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

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По данным опроса, в среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 601,94 грн в месяц.

Наибольшую долю в расходах занимали продукты питания и безалкогольные напитки - 44,5% (3332,29 грн). На алкогольные напитки тратили 1,3% (86,15 грн), на табачные изделия - 2,3% (174,19 грн).

На одежду и обувь среднее домохозяйство тратило 6,3% (475,09 грн), на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 2,7% (205,75 грн), на охрану здоровья - 4,2% (311,59 грн), транспорт 4,6% (343,29 грн), связь - 2,9% (216,59 грн), отдых и культуру - 2,6% (192,26 грн), образование - 1,3% (98,70 грн), рестораны и гостиницы - 3,8% (286,19 грн), различные товары и услуги - 3,2% (240,00 грн).

В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц).

Непотребительские денежные расходы составляют 10,5% (788,65 грн в месяц). Из них расходы на личное подсобное хозяйство - 139,66 грн, помощь родственникам, другим лицам - 242,20 грн, покупку недвижимости - 32,00 грн, капитальный ремонт, строительство жилья и других построек - 40,83 грн, покупку акций, сертификатов, валюты, вклады в банки - 314,41 грн, алименты - 7,93 грн, налоги, сборы, взносы 1,06 грн, другие расходы - 10,56 грн.

Опрос был проведен Государственной службой статистики среди 8081 домохозяйств. Средний размер домохозяйства - 2,11 человек.

Как сообщало РБК-Украина, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Всего за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.