Держстат назвав число безробітних українців

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в I кварталі 2020 року склало 16,6 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,5 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 51,7%, а серед населення у віці 15-70 років - 58,2%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 8,5%, а серед осіб у віці 15-70 років - 8,6%

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2020 року в Україні максимальний розмір допомоги по безробіттю зросте до 8788 грн в місяць.

Розмір допомоги по безробіттю розраховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткових мінімуми.

Нагадаємо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 березня 2020 року підвищив мінімальний розмір допомоги по безробіттю до 650 гривень.