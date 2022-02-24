У Держслужбі спецзв'язку назвали фейком інформацію про відключення мобільної мережі

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації заявив, що в Україні немає перебоїв у роботі мобільних операторів. Інформацію про відключення назвали фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу спецзв'язку.
"У мережі поширюється інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та Інтернету - ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління", - йдеться в повідомленні.
У службі зв'язку попередили, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це перш за все пов'язано з тим, що мережі перевантажені. Фахівці закликали обмінюватися смс-повідомленнями.
Нагадаємо, у відповідь на вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський дав наказ Збройним силам завдавати максимальних втрат противнику.
Зазначимо, сьогодні під обстріли потрапило місто Бровари під Києвом, в результаті інциденту загинула одна людина, ще шестеро постраждали.