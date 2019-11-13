Держслужбовці США зазнавали тиску в Україні, - Кент

Держслужбовці Сполучених Штатів Америки під час роботи в Україні зазнавали особистого тиску з боку росіян та їх спільників. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час публічних слухань в Конгресі.

За словами Кента, американські дипломати під час роботи в Україні зазнавали тиску збоку росіян, а також корумпованих українців та американців, які з ними співпрацювали.

Зокрема мова йде про директора з питань Європи Александра Віндмана, екс-посла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого директора з питань Європи та Євразії Фіону Хілл.

"Було несподівано і вкрай прикро спостерігати, як деякі американці, зокрема й ті, хто об’єднався з корумпованими українцями у гонитві за власними інтересами, почали нападати на відданих держслужбовців, які просували інтереси США в Україні", - заявив Кент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США розпочалися публічні слухання в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Першими перед американським Конгресом свідчили очільник дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент.

Як писало РБК-Україна, процедуру імпічменту Трампа планують завершити в Конгресі до Різдва, 25 грудня. Після завершення розслідування в Конгресі, питання імпічменту Трампа буде розглядатися в Сенаті.